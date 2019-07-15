شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إيقاف رئيس الديوان المهني للحبوب عن العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) قالت مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء الجزائري لوكالة أنباء رويترز، اليوم (الإثنين)، إن الحكومة قررت إيقاف محمد بلعبدي رئيس الديوان المهني للحبوب عن العمل بسبب مزاعم فساد. قالت مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء الجزائري لوكالة أنباء رويترز، اليوم (الإثنين)، إن الحكومة قررت إيقاف محمد بلعبدي رئيس الديوان المهني للحبوب عن العمل بسبب مزاعم فساد. وأضافت المصادر بأن قرار إيقاف بلعبدي عن العمل حتى انتهاء التحقيقات اتُخذ خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء نور الدين بدوي. وقررت الحكومة أيضا إغلاق 45 مطحناً في المجمل فيما يتصل بقضية الفساد. وقال أحد المصادر إن بلعبدي متهم "بتضخيم الفواتير والتصريح الكاذب".



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