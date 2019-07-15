شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجمد علاقاتها التجارية بالشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة لتايوان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بكين)قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الإثنين) إن الحكومة والشركات الصينية ستقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة لتايوان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في بكين، حيث قال إن صفقات الأسلحة تلك تعد انتهاكاً خطيراً للقانون والأعراف الدولية، كما تمثل انتهاكاً خطيراً أيضاً لمبدأ صين واحدة، وتضر بسيادة الصين وأمنها القومي.
وأضاف بأن الصين ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في الصفقة، التي تشمل بيع دبابات وصواريخ ومعدات لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار.
ولم يتطرق التصريح لمزيد من التفاصيل حول تلك العقوبات، في خطوة من شأنها أن تفاقم الوضع المتردي للعلاقات، المتوترة بالفعل مع واشنطن.
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