شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: النظام الإيراني يعتقل باحثة فرنسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الإثنين) إن النظام الإيراني ألقى القبض على الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه، وأن باريس لم تحصل بعد على "معلومات مرضية" عن وضعها.

وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "السلطات الفرنسية في ظل هذا الوضع الصعب اتخذت خطوات مع السلطات الإيرانية للحصول على معلومات عن وضعها وظروف اعتقالها وطلبت إتاحة التواصل القنصلي معها".

وأضافت:"لم نتلق رداً مرضياً على هذه الطلبات، وفرنسا تدعو السلطات الإيرانية لتوضيح موقف السيدة عادلخاه وتكرر مطالباها، خاصة التصريح بالتواصل القنصلي دون تأخير".