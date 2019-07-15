شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: النظام الإيراني يعتقل باحثة فرنسية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الإثنين) إن النظام الإيراني ألقى القبض على الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه، وأن باريس لم تحصل بعد على "معلومات مرضية" عن وضعها.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "السلطات الفرنسية في ظل هذا الوضع الصعب اتخذت خطوات مع السلطات الإيرانية للحصول على معلومات عن وضعها وظروف اعتقالها وطلبت إتاحة التواصل القنصلي معها".
وأضافت:"لم نتلق رداً مرضياً على هذه الطلبات، وفرنسا تدعو السلطات الإيرانية لتوضيح موقف السيدة عادلخاه وتكرر مطالباها، خاصة التصريح بالتواصل القنصلي دون تأخير".
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