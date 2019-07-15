رئيس الحزب القومي: متمسكون بخيار المقاومة لردع العدوانية الاسرائيلية

شدد رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​فارس سعد​ خلال اجتماع لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية ال​لبنان​ية على "أهمية دور الاحزاب في ​الحياة​ الوطنية والسياسية، خصوصاً أن لدى احزابنا أولويات ثابتة، تبدأ من التمسك بالثوابت والخيارات الوطنية، وبالحرص على السلم الاهلي والوحدة الوطنية وصولاً الى وقوفها سنداً في خندق الدفاع عن لبنان بمواجهة العدو الصهيوني و​الارهاب​ وقوى الاستعمار".

ورأى أنه "في موقف الاحزاب المتمسك بالثوابت التي ذكرت، فرصة حقيقية من أجل صون الاستقرار الداخلي ومن اجل الدفاع الحقيقي والفعلي عن سيادة لبنان، والتمسك بخيار ​المقاومة​ لتحرير ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​، ولردع العدوانية "الاسرائيلية"، وتمكين لبنان من استخراج ​الغاز​ والنفط من حقوله البرية والبحرية ولأننا في رحاب شهر تموز، تموز انطون سعاده الذي اغتالته المؤامرة الاستعمارية الصهيونية وأدواتهما المحليين، وتموز انتصار المقاومة على العدو، هذا الانتصار الذي لم يؤدِ الى هزيمة العدو وحسب، بل صنع معادلة ردع، جعلت العدو يحسب ألف حساب لأي عدوان يقوم به على لبنان. وهو الانتصار الذي أعاد رسم خارطة المواجهة بين أصحاب الحق وبين الغزاة المحتلين".

وأكد أن "مسؤوليتنا ومسؤولية الاحزاب مجتمعة، أن تكون ​فلسطين​ في رأس سلّم الاولويات، وأن نضاعف الجهود من اجل تحريك الشارع في لبنان وأمتنا و​العالم العربي​ وكل العالم الحر نصرة لفلسطين في مواجهة ​الاغتصاب​ والاحتلال ولإسقاط كل مفاعيل ​صفقة القرن​ التي ترمي الى تصفية المسألة الفلسطينية. فلتكن هذه أولوياتنا كعناصر دعم وموآزرة لمقاومتنا في وجه الاحتلال والعدوان وإني على يقين بأننا في صمودنا وثباتنا ومقاومتنا سنبلغ اهدافنا في التحرير ونحن لسنا عاجزين عن بلوغ هذه الأهداف بدليل مسيرتنا النضالية في مقاومة الاحتلال، وبدليل ما تمتلك هذه المقاومة من قُدرات وإمكانيات عبّر عنها سماحة امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ في مقابلته قبل يومين".