وزير خارجية فنلندا تؤكد دعمها للاتفاق النووي والآلية المالية الاوروبية "اينستكس"

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو دعم بلاده للآلية المالية الاوروبية "اينستكس"، مشيراً إلى أن "​فنلندا​ تدعم تسهيل التجارة مع ​ايران​ عبر آلية "اينستكس" لكن ايران عليها أن تبقي التزامها ب​الاتفاق النووي​"، معتبراً أن "من المهم حفاظ ايران على التزامها بجميع قوانين الاتفاق النووي ونشعر بالقلق حيال ​الانباء​ الواردة عن نشاطات التخصيب ومستواه والشؤون الاخرى بالتأكيد".

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