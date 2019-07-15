رئيسة حكومة هونغ كونغ نددت بـ"مثيري الشغب" بعد صدامات في مركز تجاري

ندّدت رئيسة حكومة ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​، بـ"المتظاهرين المناهضين للحكومة الّذين خاضوا صدامات مع الشرطة داخل مركز تجاري"، ووصفتهم بأنّهم "مثيرو شغب".

وعبّرت عن دعمها لـ"عناصر شرطة المدينة الّذين كانوا ملتزمين بواجباتهم ويتمتّعون بالمهنيّة وضبط النفس، لكنّهم تعرّضوا لهجمات عنيفة من قبل مثيري شغب".

وكانت الشرطة قد استخدمت رذاذ الفلفل والهراوات ضدّ مجموعات صغيرة من المحتجين الّذين ردّوا بإلقاء المظلات والزجاجات وغيرها من المقذوفات. وسُجّلت الإصابات في صفوف كلّ من عناصر الشرطة والمحتجين، وهناك ما لا يقلّ عن 28 شخصًا بحاجة إلى علاج في المستشفى.