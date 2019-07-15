ممثلون عن المعارضة بفنزويلا توجهوا إلى باربادوس لمواصلة الحوار مع الحكومة

أعلن المكتب الإعلامي التابع لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، أنّ "وفدًا معيّنًا من غوايدو توجّه إلى باربادوس لمواصلة آليّة أوسلو للتفاوض على وجه السرعة، من أجل التوصّل إلى التغيير الّذي يضع حدًّا لمعاناة الفنزويليين".
من جهتها، لم تؤكّد الحكومة حتّى الآن إرسال ممثّلين عنها.
وكان قد استؤنف الحوار بين الحكومة والمعارضة بين 8 و10 تموز في باربادوس الواقعة في جزر الكاريبي برعاية النروج، الّتي أعلنت أنّ الجانبين اتّفقا على تشكيل مجموعة للعمل بشكل متواصل وسريع". وكانت هذه ثالث جولة حوار منذ أيار.
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