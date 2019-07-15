بومبيو: التأشيرة الممنوحة لظريف تفرض قيودا صارمة على تحركاته في أميركا

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "منح وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ تأشيرة لزيارة ​نيويورك​ لحضور اجتماعات ​الأمم المتحدة​، لكنها تضم قيودًا صارمة على تحركاته"، موضحًا أن " ظريف وأعضاء الوفد المرافق له يسمح لهم فقط بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة ومقر البعثة الإيرانية لديها ومقر مندوب إيران لدى المنظمة العالمية".

ولفت بومبيو إلى أن "​الولايات المتحدة​ ستضمن جميع حقوق نظيره الإيراني ومرافقيه بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، لكن لن تقدم لهم شيئا علاوة على ذلك، والدبلوماسيون الأميركيون لا يتجولون في طهران، ولذلك لا نرى أي سبب لتجول الدبلوماسيين الإيرانيين بحرية في نيويورك أيضا".

يذكر أنه من المقرر أن يعقد ظريف الذي وصل نيويورك، أمس الأحد، لقاءات مع صحفيين في الولايات المتحدة، لكن القيود الجديدة تعني أنهم سيضطرون إلى التوجه لمقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

وشدد بومبيو على أن نظيره الإيراني "سيستغل هذه الفرصة لنشر الدعاية الخبيثة"، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه أنه سيوافق على أي اقتراح لإجراء مقابلة مع التلفزيون الإيراني.

ورفض بومبيو التعليق على ما إذا كان أي مسؤول في ​الحكومة الأميركية​ سيحاول الاتصال بظريف خلال زيارته هذه.