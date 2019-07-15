رئيس البرلمان التركي: موقف شعبنا أفشل محاولة الانقلاب

أشاد رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب بـ"موقف شعب ​تركيا​ في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفتها قبل 3 أعوام"، مشيراً إلى أن "ردة فعل الشعب التركي ضد أي محاولة للاحتلال، لن تكون أقل من الصمود الذي أظهره يوم حرب ​الاستقلال​ ومحاولة الانقلاب الفاشلة".

ولفت إلى أن "محاولة الانقلاب الفاشلة، كانت أبشع مؤامرة تحاك ضد تركيا"، موضحاً أن "إصرار الشعب التركي ومقاومته إلى جانب ​القيادة​ الحكيمة للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أفشلا المحاولة الانقلابية التي قامت بها منظمة "غولن" الإرهابية".

وأشار إلى أن "المحاولة الانقلابية التي جرت ليلة 15 تموز، كانت الأكثر دموية في تاريخ البلاد، وقد استهدف مخططو ومنفذو الانقلاب بشكل مباشر الإرادة الشعبية واستقلالية ​الدولة​ التركية"، لافتاً إلى أن "فشل محاولة الانقلاب أظهر أن أي محاولة للسيطرة على حكم البلاد بدعم من القوى الخارجية، ستكلل بالفشل".