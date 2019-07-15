قتيل ومئات المساكن المدمرة جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرق إندونيسيا

قُتل شخص على الأقل ودُمّرت مئات المساكن جراء الزلزال العنيف بقوة 7,3 درجات الّذي ضرب شرق إندونيسيا أمس الأحد.
وأوضح المسؤول المحلي في وكالة إدارة الكوارث احسان صبور، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "القتيل أُصيب لدى انهيار منزله عليه"، لافتًا إلى أنّ "الهزّات الارتداديّة لا تزال تُسجّل، ما يشيع حالة من الذعر بين السكان الّذين يخافون من العودة إلى منازلهم".
ووقع الزلزال في شمال أرخبيل مولوكو على عمق 10 كيلومترات، مثيرًا حالة من الذعر لدى السكان الّذين لجأوا إلى المرتفعات. وحُدّد مركز الهزة على بعد 165 كلم جنوب تيرنات، كبرى مدن إقليم شمال مولوكو.
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