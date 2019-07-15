النشرة: إعادة فتح طريق مخيم عين الحلوة الغربي

أفاد مراسل النشرة في صيدا، بأن "حشدًا من أبناء عين الحلوة أقدم على إقفال طريق المخيم الغربي لجهة الحسبة لبعض الوقت بالإطارات المطاطية والعوائق الحديدية، احتجاجًا على إجراءات وزارة العمل في حق العمال الفلسطينيين، قبل أن تتدخل فاعليات من المنطقة لإعادة فتحها.
وكان المتظاهرون قد أعلنوا في وقت سابق عن اضراب عام في مخيم عين الحلوة غداً.
وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية عقب تأكيد وزارة العمل اللبنانية في بيان لها أن "خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية".
وورد في البيان استغراب الوزارة من التحركات الاحتجاجية بناء على معلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينين في إطار تطبيق الخطة.
ولفت البيان إلى أن "لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بخطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية".
وكان وزير العمل اللبناني قد أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في وقت سابق، وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.
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