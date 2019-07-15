كهرباء لبنان: عزل مخرجي كفركلا ومرجعيون من أجل تأهيلهما

اعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" في بيان، عن "عزل مخرجي ​كفركلا​ و​مرجعيون​ من محطة مرجعيون الرئيسية ابتداء من 8 ولغاية 21 تموز 2019، ضمنا من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك من أجل تأهيل هذين الخطين.

وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق عن المناطق التي تتغذى من المخرجين المذكورين".