كهرباء لبنان: عزل مخرجي كفركلا ومرجعيون من أجل تأهيلهما

اعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، عن "عزل مخرجي كفركلا ومرجعيون من محطة مرجعيون الرئيسية ابتداء من 8 ولغاية 21 تموز 2019، ضمنا من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك من أجل تأهيل هذين الخطين.
وبالتالي، سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق عن المناطق التي تتغذى من المخرجين المذكورين".
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