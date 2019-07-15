افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "دائرة الاحتجاج على قرار ​وزارة العمل​ يتسع ويتمدد من مخيم الى اخر حيث قام ابناء ​مخيم المية ومية​ باقفال طريق الوادي بالاطارات المشتعلة بعد ​عين الحلوة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اقفال طريق الوادي بمخيم المية ومية بالاطارات المشتعلة احتجاجا على قرار وزارة العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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