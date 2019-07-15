الأب إيلي قرقماز يطلق الفيديو الجديد لترتيلة "محبسة العجائب"

أطلق ​الأب إيلي قرقماز​ الفيديو الجديد لترتيلة "محبسة العجائب" والتي تعتبر من أنجح التراتيل منذ 25 سنة وحتى اليوم. هذه الترتيلة كتبها الأب إيلي بيطار، لحنها ورتّلها جوزيف بو ملهب، وهي من تسجيل بودي نعوم وتوزيع ايلي العليا، ويتم إخراجها اليوم بصورة جديدة عبر الأب قرقماز.

وفي حديث مع "​النشرة​"، اعتبر بو ملهب أن "سرّ نجاح هذه الترتيلة هو الكلام الصادق كما أنها عند انطلاقتها منذ 25 سنة قدّمت جديداً وهو وصف محبسة ​مار شربل​ بـ"محبسة العجائب"، لافتاً إلى أنه "بالتأكيد أن يد ربنا في هذه الترتيلة حتى وصلت لهذا النجاح".