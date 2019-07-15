لفت رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام إلى ان "لقاء رؤساء الحكومات الاسبقين مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز هو حدث كبير لأن الجلوس مع الملك سلمان في معقل العروبة والاسلام أي السعودية هو فرصة للتواصل والتعرف ما عند الملك من رؤية وتطلع خاصة بالعلاقات اللبنانية السعودية ونحن اليوم كرؤساء سابقين للحكومة نقوم بهذه الزيارة للتأكيد على ذلك ومتابعة كل ما فيه خير للبنان والسعودية".
وفي حديث مع قناة "الحدث"، أشار سلام إلى ان "الطائف دستور لبنان بانجاز سعودي لأن السعودية هي التي أتاحت أمام اللبنانيين بعد الحرب الاهلية لانجاز اتفاق الطائف الذي أصبح دستورنا الجديد ويعزز و يدعم الوفاق الوطني ووحدة الصف داخل لبنان ومتباعة هذا الامر من السعودية هو امر طبيعي وسمعنا كلام واضح عن دعم لبنان في هذه المرحلة".
وأكد أن "السعودية لن تترك لبنان"، مشيراً إلى أن "الملك سلمان شدد على إبعاد لبنان عن كل ما يضر به أو بمصالحه"، لافتاً إلى أن " النأي بالنفس في لبنان لم يُطبق"، مضيفاً "لبنان لن يتخلى عن محيطه العربي ومتمسك به وخطوات الدعم السعودي الجديدة لن يتأخر تطبيقها".
كانت هذه تفاصيل خبر تمام سلام: السعودية لن تترك لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.