المطران كرياكوس ترأس قداس احتفاليا بمناسبة اعادة افتتاح دير "سيدة الناطور" بانفه

لفت متروبوليت ​طرابلس​ و​الكورة​ وتوابعهما للروم ​الارثوذكس​ ​المطران أفرام كرياكوس​ خلال ترؤسه القداس الاحتفالي بمناسبة اعادة افتتاح دير "سيدة الناطور" في انفه إلى "مزايا الإنسان المسيحي وكيف له أن يعكس نور المسيح في حياته"، موضحاً أنه "يمكن للرهبان من خلال الدير أن يكونوا نورا لمن يقصدونه ومركز إشعاع روحي".

واثنى على "اهمية دور الراهبتين اللتين ستقيمان فيه وسترافقان الأرشمندريت ابو حيدر ليتشاركوا في هذا العمل الروحي ويحملوا المشعل ويكملوا المسيرة ليكون الدير واحة صلاة ومكانا للارشاد الروحي وبابا مفتوحا لكل قاصد له".