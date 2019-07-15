الدفاع المدني: إخماد حرائق أعشاب في شارون ودنكة وبعقلين ويانوح

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في منطقة ​شارون​ - ​عاليه​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشابٍ يابسة وأشجار في دنكة - عكار، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في ​بعقلين​ - ​الشوف​، وآخر شبّ في أعشابٍ يابسة وبلان في يانوح - صور".