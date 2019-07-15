الدفاع المدني: إخماد حرائق أعشاب في شارون ودنكة وبعقلين ويانوح

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في منطقة شارون - عاليه".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشابٍ يابسة وأشجار في دنكة - عكار، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في بعقلين - الشوف، وآخر شبّ في أعشابٍ يابسة وبلان في يانوح - صور".
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