القومي والديمقراطي: لاستكمال التحقيقات وكشف كل ملابسات حادثة قبرشمون

زار وفد من قيادة الحزب "الديمقراطي اللبناني" مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي وقد جرى عرض آخر المستجدات في قضية حادث البساتين، ولمسار التحقيقات في هذه القضية.
وأكد المجتمعون "ضرورة استكمال التحقيقات، وكشف كل ملابسات هذه القضية والمتورطين فيها، نظراً لخطورة الحادث والذي كاد يوقع فتنة كبيرة، لولا تدارك الموقف من قبل المعنيين، رغم المصاب الجلل باستشهاد عضوي الحزب الديمقراطي اللبناني الشهيدين اكرم سلمان وسامر ابو فراج".
وشدّد المجتمعون على "ضرورة بذل كل الجهود تحصينا لوحدة الجبل ولبنان"، مؤكدين أن "الاحتكام الى القضاء المختص، والمطالبة بمعاقبة المتورطين، هو لتحصين البلد ولتثبيت دعائم الدولة القوية القادرة والراعية لكل مواطنيها"، معتبرين أن "وحدة الجبل ضمانة لوحدة لبنان. ومسؤولية التحصين تقع على عاتق القوى الحريصة على سلامة أهلنا في الجبل، والمؤمنة بوحدة الجبل ولبنان وأن الحزبين "القومي" والديمقراطي" مع كل القوى الحريصة والمخلصة يتشاركون في هذه المسؤولية".
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