النشرة:اقافل حاجز التعمير التحتاني بعد قيام المعتصمين بالاقتراب منه

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​الجيش اللبناني​ اقفل حاجز التعمير التحتاني في عين الحلوة، بعد قيام المعتصمين بالاقتراب من الحاجز وحرق الدواليب وذلك كتدبير احترازي.

يذكر ان مراسل "النشرة" في صيدا، كان قد أفاد بقيام حشد من ابناء عين الحلوة باقفال طريق المخيم الغربي لجهة حسبة صيدا لبعض الوقت بالاطارات المطاطية والعوائق الحديدية، احتجاجا على قرار وزارة العمل اقفال المؤسسات الفلسطينية وملاحقة العمال الفلسطينيين في المؤسسات اللبنانية، قبل ان يتدخل فاعليات من المنطقة لاعادة فتحها.