بخاري: زيارة رؤساء الحكومات السابقين للسعودية تحمل ملامح مستقبل واعد لتعزيز العلاقات الثنائية

ركّز السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد بخاري​، في تصريح، على أنّ "زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى ​السعودية​ تحمل في طيّاتها ملامح مستقبل واعد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد التقى في مكتبه بقصر السلام في جدة، رؤساء الوزراء السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره، وأهميّة الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.