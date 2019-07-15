شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لـ"النواب": "متغادروش القاعة انتو بتاخدوا بدلات انتقال ومكافآت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مغادرة بعض الأعضاء القاعة الرئيسية أثناء انعقاد الجلسة العامة، مطالبا النواب بعدم المغادرة حتى التصويت على مشروع قانون المحال العامة نهائيا.

وقال "عبد العال"، منفعلا، موجها حديثه للنواب: "مش معقول عضو مجلس نواب مش قادر يقعد فى الجلسة 5 دقائق على بعض، أمال المجلس بيصرف مكافآت ليه وبدلات انتقال، لازم أن يعرف الرأى العام أن المجلس يصرف كل النفقات الفعلية للنائب من أجل هذا التصويت".

واستكمل رئيس البرلمان، حديثه، قائلا للنواب: "أعتقد أنا ليا رصيد عندكم، رصيد حب مش رصيد فى البنك، رجائى الخاص أن تبادلونى حب بحب، والله العظيم أنا أريح ضميرى وحرصا على المصلحة العامة فقط وأنتم تعلمون جيدا، أنا بالنسبة لكم حائط الصد الأخير وأنتم تعلمون ذلك جيدا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، للتصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين.