شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تعقد اجتماعا موسعا لعرض خطة موسم الحج للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم وزارة الطيران المدنى، اجتماعًا موسعًا مع ممثلى الجهات الأمنية والأجهزة العاملة بالمطارات المصرية المعنية بتنظيم موسم الحج،حضره لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة ووزارة الداخلية وممثلى القطاعات الأمنية والهيئات العاملة بالمطار من الحجر الصحى والجمارك وغيرها وذلك لاستعراض خطة عمل موسم الحج هذا العام وانتظام حركة التشغيل بالمطارات.

وأكد وزارة الطيران المدنى، على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية والجهات والوزارات المعنية بتنظيم موسم الحج والذى أدى إلى نجاح موسم حج العام الماضى، موجهين بتقديم كافة التسهيلات للحجاج ومودعيهم وتشكيل فرق عمل لتقديم كافة المعلومات للحجاج والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الرعاية المطلوبة خاصة لضيوف الرحمن من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.

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وخلال اللقاء قدم الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عرضا تفصيليا عن استعدادات الشركة القابضة للمطارات لموسم الحج وعن الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن خلال سفرهم من المطارات المصرية إلى الأراضى المقدسة حيث من المقرر تسيير رحلات حج من مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان والغردقة.

كما استعرض الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران استعدادات شركات مصر للطيران وأسطول الشركة الوطنية لاستقبال الموسم، مضيفًا أن مصر للطيران استعدت لنقل أكثر من 76 ألف حاج هذا العام من بينهم حجاج دولتى فلسطين ومالى وحجاج الترانزيت من عدة دول أوروبية وافريقية على متن 351 رحلة جوية، كما قدم عرضا تفصيليًا عن مراحل العمل بموسم الحج والتى بدأت فى الاول من الشهر الحالى بتخصيص 3 مكاتب لإصدار التذاكر حتى 4 أغسطس القادم وكذلك عرض خطة تشغيل الموسم هذا العام وعدد رحلات وحجاج السفر والعودة ومواعيد تفويج الحجاج مقارنة بالعام الماضي.