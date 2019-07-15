شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المجلس الفيدرالى الروسى يؤيد مقترحات الجانب المصرى بتوسع التعاون الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، وفد المجلس الفيدرالى الروسى أعضاء المجموعة لدى الجانب الروسى، التوسع فى التعاون الثقافى بين مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة، بدعم إنشاء الأكاديميات الفنية الثقافية التى لها أثر كبير فى إثراء هذا المجال، مضيفة: "الموجودة فى منطقة الهرم تم إنشاءها منذ 60 عاما بدعم روسى، ونتطلع إلى دعم الجارى إنشائها فى أكتوبر، وإنشاء المزيد".

كما طالبت النائبة فى اللقاء الثنائى المنعقد اليوم لمجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، بمقر مجلس النواب بالتعاون مع الجانب الروسى فى مجال البالية والأوركسترا وتبادل الفرق وإقامة عدة عروض بالدولتين، واستضافة القادة فى مجالات الموسيقى الكلاسيك والأوبرا، ومشاركة الهيئة العامة للكتاب فى معرض موسكو للكتاب، وإقامة مائدة مستديرة تضم أساتذدة أكاديمية الفنون الذين درسوا فى روسيا لعرض تجاربهم الدراسية، ومشاركة مصر فى المهرجانات الموسيقية والمسرحية والسينمائية.

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وعقب فريد موحاميتشين ممثل الجانب الروسى، أنهم يمهدون الآن لوضع عدد من المقترحات والمبادرات خلال العام الثقافى المشترك بين روسيا ومصر، وأنهم يؤيدون مقترحات النائبة جميعها كونها تتماشى مع ما سيقدمه الجانب الروسى من دعم خلال العام الثقافى المصرى الروسى، مضيفاً، : " نستطيع أن ندعم من خلال التعاون البرلمانى، ومن خلال مجلس الأعمال المصرى الروسيى بشكل ملموس على الأرض، وسنتواصل معكم في مستجدات هذا الشأن".

وقال موحاميتشين فى كلمته، إن الجانب الروسى يتطلع إلى التوسع فى المراكز الثقافية الروسية فى مصر، إلى جانب الموجودة فى القاهرة والاسكندرية.