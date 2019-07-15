شكرا لقرائتكم خبر عن النواب: تشكيل لجنة لإدارة انتخابات نقابة المحامين فى حالة بطلان المجلس القائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على اقتراح مقدم من الحكومة يحسم من يدير نقابة المحامين فى حالة صدور حكم ببطلان المجلس القائم، وجاء الاقتراح الذى تقدم لمستشار عمرمروان بتعديل المادة 135 مكرر فقرة ثالثة.

وتضمن الاقتراح تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 من أخر مجلس منتخب و3 مستشارين بالمحكمة، وذلك لإدارة العملية الانتخابية، فيما أكد عبد العال على أن هذه اللجنة لإدارة العملية الانتخابية فقط.

وأًصبح النص بعد التعديل يشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم 3 من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة و3 أعضاء من أخر مجلس منتخب، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها فى القانون.