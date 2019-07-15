شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يعلن إحالة النواب المتغيبين للجنة القيم لإعاقتهم عمل المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب عدم وجود النواب فى الجلسة العامة اليوم فى غضب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الذى ظل ينادى على النواب للدخول فترة طويلة للتصويت على قانون التأمينات والمعاشات والمحاماة وهى قوانين تحتاج لموافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وأثناء مناداة عبد العال، على النواب، قال له أحد النواب: "النواب برة ومش عايزين يدخلوا"، فرد عبد العال، قائلا:"أنا هحصر أسمائهم وأحيلهم إلى لجنة القيم بتهمة إعاقة عمل المجلس".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وأضاف: "كل من تسبب فى إعاقة سير عمل المجلس تصل عقوبته إلى حد إسقاط العضوية"

وقال رئيس البرلمان، إنه سيتم إعلان أسماء الغائبين فى وسائل الإعلام، مضيفا أن اقرار القوانين من عدمها لا مصلحة للمنصة إلا المصلحة العليا، لا مصلحة لى فى أى إقرار أى مشروع قانون أو رفضه وما يعنينى هو المصلحة العامة.

ولفت عبد العال، إلى النواب يتحملوا مسئولية عدم الموافقة على قانون التأمينات والمعاشات، والانتخابات على الأبواب والقانون جزء من العملية الانتخابية والرأى العام سيحاسبكم لو لم يتم إقرار القانون.