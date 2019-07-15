شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: لست مسئولا عن حضور النواب..وزعيم الأغلبية وبعض الأحزاب غير موجودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، حالة من الفوضى بين النواب بسبب مناقشات مشروع قانون المحاماة، وطالب عبد العال أعضاء المجلس بالهدوء خلال المناقشات، قائلا: "أنا عارف إنكم هتعملوا لى خاطر"، مطالبا النائب مرتضى منصور، والنائب محمد الحسينى بالهدوء والالتزام داخل قاعة المجلس.

وفيما يتعلق باختلال النصاب القانونى المطلوب للتصويت على مشروع قانون المحاماة، قال عبد العال: "لن نأخذ الموافقة النهائية على أى مشروع إلا باكتمال النصاب، ولا يعنينى أن يتم الموافقة على قانون أم لا، هناك قوانين هامة مثل التأمينات والمعاشات، وعلى النواب الدخول، ولو موافقوش على القانون المسئولية ستتحملها القاعة، وأنا لست مسئول عن حضور النواب، هناك زعيم الأغلبية وبعض الأحزاب غير موجودين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون المحاماة، والتأمينات والمعاشات، وتنظيم العمل الأهلى، وعدد من مشروعات القوانين التى تحتاج إلى موافقة الثلثين.

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