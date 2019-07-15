شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تُكرم طالبين حاصلين على جوائز عباقرة العلوم بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، الطالبين أحمد محمد حنفى عين شوكة، ويوسف ياسر مرسى مصطفى، وهما من شباب المبتكرين الحاصلين على جوائز مسابقة عباقرة العلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، أن هؤلاء الشباب هم أمل مصر ونموذج حى لتفعيل القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن مصر تغيرت وأصبح لديها إرادة سياسية حقيقية لدعم المبتكرين والنوابغ، موضحا أن هذه الإرادة جاءت من رأس الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى.

Advertisements



