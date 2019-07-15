شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال مرحبا بوفد "الصداقة المصرية الروسية": ضيوفا أعزاء علينا فى بيت الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأعضاء جمعية الصداقة المصرية الروسية، الحضور فى شرفات البرلمان خلال انعقاد الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، قائلا: "أرحب بأعضاء جمعية الصداقة المصرية الروسية، وأنتم ضيوفاً أعزاء علينا في بيت الشعب، وذلك لدعم أوصل الصداقة المشتركة بين مصر وروسيا".

وأضاف عبد العال، موجهاً حديثة إلى أعضاء جمعية الصداقة المصرية الروسية: "أوجه لكم التحية، وطيب الإقامة فى مصر".

جدير بالذكر أن الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين شهدت أخذ الموافقة النهائية علي عدد من مشروعات القوانين ومنها تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى رفض طلب رفع الحصانة عن النائبان محمد عمارة ورانيا السادات، وإحالة 38 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشان اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء مجلس النواب، إلى الحكومة لاتخاذ ما فيها من توصيات.