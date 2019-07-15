شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لـ"النواب": لن اتخذ إجراءً إلا وكان صحيحا وعندى عيون كويسة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتخذ أى إجراء إلا إذا كان صحيحاً، مضيفاً : "لدى عيون كويسة جدا، وعارف ماهو موجود بالقاعة وخارجها، وعدد الأعضاء المتواجدين يبلغ الثلثين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المحاماه، تعقيباً على النائب إيهاب الخولى، الذى تحدث عن عدم وجود نصاب داخل القاعه للتصويت على القانون.

وقال عبد العال: "أنا عندى عيون كويسة جدا، فلا داعى لما يحدث، ولن أجرى أى إجراء إلا وكان صحيحاً، وأنا محامى من كثير"، ثم وجه حديثة للنائب إيهاب الخولى الذى كان منفعلاً، بقوله: "أنا خايف عليك، كمل محبتك ليا وأهدى".

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وفي سياق متصل، حذر رئيس النواب، أعضاء المجلس الغير متواجدين بالجلسة العامة للتصويت على مشروعات القوانين بنشر اسمه في الجريدة الرسمية، متابعاً: "أنا عندي قانون مهم حيث المعاشات والتأمينات، وهو جزء من الموازنة العامة للدولة ويجب الموافقة عليه".