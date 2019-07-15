اخبار العالم

البرلمان يرفض مقترح إصدار إذن تفتيش مكتب المحامين من المحامى العام للنيابة الكلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض مقترح إصدار إذن تفتيش مكتب المحامين من المحامى العام للنيابة الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أحمد الشرقاوى بشأن تعديل المادة (51) فى فقرتها الأولى الخاصة بشروط تفتيش مكتب المحامى أو التحقيق معه، بأن يكون مفادها "لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة رئيس نيابة عامة، واستصدار إذن التفتيش من المحامى العام للنيابة الكلية".

 

وقال الشرقاوى إن مقترحة لتعديل المادة يأتى لاسيما وأن مكتب المحامى يتضمن أسرار الدولة وأيضا أسرار المواطنين، فيما علق الدكتور على عبد العال، بقوله: إحنا محامين ومن مصلحتنا يكون هناك ضمانات، لكن أوكد أن النص الذى انتهى إليه المجلس جيد، فوكيل النيابة لا يتحرك من أمهات أفكارة، وبعدين إحنا يعنى مش بنحط مخدرات فى مكاتبنا".

 

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المادة بالأساس هى مقترح نيابى وليست مقدمة من الحكومة، لكن فى كل الأحوال فأنه للإيضاح، المحامى العام يكلف ويندب ولا يعطى أذن للنيابة العامة.

Advertisements

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يرفض مقترح إصدار إذن تفتيش مكتب المحامين من المحامى العام للنيابة الكلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا