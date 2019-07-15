"100 جنيه للمادة".. "التعليم" تعلن شروط وضوابط تظلمات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، أمام طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول، بدءا من غد الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ولمدة (ثلاثون يومًا).

وفي بيان صحفي، اليوم الاثنين، أعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالي:

- سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه.

- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

- تبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة.

- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

- يلتزم الطالب أو الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

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- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية:

1. وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

2. عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

3. الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

4. يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

- يتواصل الطالب مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة، يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب أو الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.