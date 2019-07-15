خاص- تفاصيل ضخ 27 بنكا وشركة 24 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشفت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، عن أن 19 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري ضخوا تمويلات بقيمة 24 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط، وذلك منذ إطلاق المبادرة في 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وأضافت مي لمصراوي، أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 248 ألف مستفيد من شريحة محدودي الدخل بفائدة متناقصة تتراوح بين 5% إلى 7% بحسب حالة المستفيد.

وقالت مي عبد الحميد إن التمويلات المقدمة من البنوك بلغت 22.752 مليار جنيه لعدد 236.3 ألف مستفيد، بينما ضخت الشركات 1.273 مليار جنيه مليار جنيه لعدد 11.60 ألف مستفيد.

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وبحسب مي، فإن متوسط التمويل بلغ 97 ألف جنيه للعميل الواحد.

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا للمستفيدين من المبادرة من محدودي الدخل، يتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب كل حالة متقدمة.

وينفرد الخليج 365 بنشر حصص البنوك والشركات في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بالترتيب حسب حجم التمويلات من خلال الإنفوجرافيك التالي: