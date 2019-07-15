"هاقتلك ياصاحبي".. خناقة السائقين انتهت بجثة في الطريق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أقدم سائق على قتل زميله، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة نشبت بينهما، بطريق قرية "منشأة الحج" بدائرة مركز إهناسيا غربي بني سويف، بسبب الخلاف على أحقية كل منهما بتحميل الركاب.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى اهناسيا المركزي، بوصول "حازم. أ" 27 سنة، سائق، جثة هامدة، إثر مشاجرة بطريق قرية "منشأة الحج" بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية ، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه و "عمرو. ر" 27 سنة، سائق، بسبب الخلاف على أحقية كل منهما، بأحد الركاب، وعدم الالتزام بخط السير.

جرى ضبط المتهم واقتياده الى قسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.