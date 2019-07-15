صور: إقامة مقابر للمسلمين والمسيحين بمدينة الطور علي مساحة 150 ألف متر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
تفقد المحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، منطقة "مقابر الجديدة" بمدينة الطور، والجاري إقامتها للمسلمين والمسيحيين، بمساحة تتعدى ١٥٠ ألف متر مربع.
وقال السكرتير العام المساعد إن هذه المقابر الجديدة تبعد عن المدينة بحوالي 5 كيلو اتجاه مدينة شرم الشيخ، وجرى الانتهاء من إنشاء سور يحيطها بتكلفة 15 مليون جنيه، جارى تنفيذه على مرحلتين.
وأوضح أنه جاري إقامة مسجد وتحديد بوابات الدخول والخروج، لافتا إلي أن إقامة مقابر المسلمين بجوار المسيحيين دليل قوي على الوحدة الوطنية والتسامح الذي يتمتع به الشعب المصري.
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