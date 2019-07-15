موجيريني : الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب "التصعيد العسكري" في الخليج

أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يركز حاليا على كيفية تجنب التصعيد العسكري في منطقة الخليج.
وأضافت موجيريني - في تصريحات أدلت بها قبيل مشاركتها
وأشارت إلى أن عقد مؤتمر لدعم النتائج الإيجابية التي تحققت في العراق يصب في مصلحة دول منطقة الخليج بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، مؤكدة أن عقد المؤتمر سيكون بمثابة نقطة انطلاق "جيدة" للمنطقة.
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