​بكين: لن نتعاون مع شركات أمريكية مشاركة في بيع أسلحة لتايوان

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن الحكومة والشركات الصينية لن تتعاون تجاريًا مع الشركات الأمريكية المشاركة في بيع أسلحة لـ"منطقة تايوان الصينية".
وأضاف شوانغ - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - أن "بيع الولايات
وأضاف أنه من أجل حماية المصالح الوطنية، ستفرض الصين عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في بيع الأسلحة لمنطقة تايوان، مشيرا إلى أن الحكومة والشركات الصينية لن تشارك في التعاون والعمل التجاري مع تلك الشركات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت - مؤخرا - عن خطة لبيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار إلى منطقة تايوان.
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