البحرين تتهم شبكة الجزيرة القطرية بالتآمر على المملكة والمنطقة

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن برنامج (ما خفي أعظم)، الذي بثته (قناة الجزيرة) القطرية مساء الأحد، وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد البحرين وأمن واستقرار

المنطقة بأسرها.

أشار آل خليفة - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى أن البرنامج يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة

الفتنة بين دوله، وشق وحدة الصف بين شعوبه.

شدد وزير خارجية البحرين على ضرورة مواجهة دول المجلس لتلك الممارسات والأعمال العدائية لقطر، واتخاذ الإجراءات الحازمة كافة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته، ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.