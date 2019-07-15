صحيفة كويتية: مصر ستسلم الكويت ملفًا لخلايا إخوانية نائمة

قالت جريدة "الأنباء" الكويتية، نقلًا عن مصدر أمني رفيع المستوى، إن وفدًا أمنيًا مصريًا سيصل الكويت خلال الساعات المقبلة على خلفية ضبط خلية إخوانية أخيرًا في الكويت.

أشار المصدر، وفقًا للجريدة، إلى أن الكشف عن الخلية الإخوانية في الكويت جاء على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي، الذي تم تسليمه لمصر أخيرًا.

لفت المصدر الأمني إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفًا لبعض الخلايا

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النائمة داخل الكويت، والمرتبطة بتنظيم الإخوان، مؤكدًا أن جهاز أمن الدولة الكويتي سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني المصري، مؤكدًا أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي عمليات إرهابية داخل مصر، أو المشاركة والدعم لتنظيم الإخوان، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق، ومن ثم ترحيله إلى مصر.

أكد المصدر أن التحقيقات ستكشف أيضًا

هوية المواطنين الكويتيين الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، مؤكدًا أن كل مواطن يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيُحال إلى القضاء الكويتي.

أوضح المصدر أن هناك وافدين تم استدعاؤهم على ذمة التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ8 للتعرف على مدى تعاونهم، موضحًا أن جميع أسر الوافدين، المقرر تسليمهم إلى الوفد، سيتم الطلب منهم مغادرة البلاد، لأنهم غير مرغوب فيهم.

كانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة الماضية، ضبط شبكة قالت إن عناصرها مصريون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، صدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن في مصر على خلفية تنفيذهم هجمات هناك.