نتنياهو يهدد حسن نصرالله: سنوجه ضربة قاضية لحزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عن حزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله، إنه سيقوم بضربة قاضية لهم إذا قاموا بالغباء معه.

جاء رده عقب أن اعلن نصر الله عن خططه الهجومية على إسرائيل، حيث قال نتنياهو إن الحومة الإسرائيلية سوف تتعامل مع هذا الموضوع عسكريًا وستكون هزيمة عسكرية كاسحة للبنان .

وكان الخطاب الذي أذيع علي قناة المنار التابعة لحزب الله تم بثه من قبل آلاف الناشطين المؤيدين للمنظمات الشعبية اللبنانية، والذي ضمن رسالة مودهة لإسرائيل عبارة عن :"ماذا سيحدث إذا اصبح عدد القتلي عشرات الآلاف؟ وعشرات الآلاف من المصابين أيضا".