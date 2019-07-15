الجزائر.. إيقاف رئيس الديوان المهني للحبوب عن العمل

أكدت مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الاثنين، أن الحكومة قررت إيقاف محمد بلعبدي رئيس الديوان المهني للحبوب عن العمل بسبب مزاعم فساد.

وقالت المصادر إن قرار إيقاف بلعبدي عن العمل حتى انتهاء التحقيقات، اتُخذ خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء نور الدين بدوي. وقال أحد المصادر إن بلعبدي متهم "بتضخيم الفواتير والتصريح الكاذب".

ويحتكر الديوان المهني للحبوب واردات القمح والشعير والذرة للجزائر أحد أكبر مشتري الحبوب في العالم.

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واحتجزت الجزائر عدداً من كبار المسؤولين السابقين منذ احتجاجات حاشدة هذا العام للمطالبة بإقالة النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بهم في قضايا فساد.

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تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية قررت إغلاق 45 مطحناً في المجمل في ما يتصل بقضية الفساد.