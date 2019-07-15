العراق يرحّل 33 طفلاً من أبناء "الدواعش" إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن ترحيل 33 طفلاً من أبناء المتهمات الروسيات بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

وقال أحمد جمال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إنه "بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلاً من أبناء المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية في العاشر من الشهر الجاري".

وأضاف أن العمليّة جرت بعد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في ما يخصُّ التأكُّد من رعايتهم، وتوفير الضمانات القانونيّة لحماية حُقوقهم، مشيراً إلى أن وزارة الخارجيّة تعمل عبر الدائرة القانونية بجهد عالٍ مع الجهات المُختصَّة في مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنيّة، لحسم ملفّ ترحيل أطفال الدواعش إلى بلدانهم.

وأوضح المتحدث أن الوزارة استثمرت اللقاءات الثنائيّة لدعوة جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمّين لتنظيم "داعش" الإرهابيّ ممّن انتهت مُدّة محكوميتهم، للتُنسّيق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل استلامهم، وهو ما يعكس رغبة السلطات العراقيَّة الجادّة، والحقيقـيّة بالتعاون الكامل في هذا الصدد.

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وذكر أنَّ وزارة الخارجيّة كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل 473 طفلاً من مختلف الجنسيّات منها الروسيّة والطاجيكيّة والأذريّة والألمانيّة والفرنسيّة والجورجيّة والبيلاروسيّة والفنلنديّة والأوكرانيّة والتركيّة.

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ودعا المتحدث جميع الدول إلى تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية، إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مُدَّة محكوميتهم.