وزير خارجية البحرين: قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون

أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن برنامج "ما خفي أعظم" والذي بثته قناة "الجزيرة" القطرية مساء يوم أمس، وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين، وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن البرنامج يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تسعى بكل دأب إلى تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه".

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ونقلت الوكالة نفسها عن مصدر مسؤول في وزارة شؤون الإعلام قوله أمس، إن "أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية (ما خفي أعظم) والذي بثته عن البحرين، ما هو إلا أسلوب إرهابي يحث على الكراهية، ويحرض على الفرقة وشق وحدة الصف الوطني، وهذا ما يؤكد أن قطر دولة مارقة وإرهابية بالقول والفعل، وهذا سيؤدي حتماً إلى تصعيد ما هو قائم إلى مستويات أشد وأسوأ".