كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير ألماني يرد بفتور على مقترح إيطالي بشأن الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاملت ألمانيا بفتور مع مقترح إيطالي لمراجعة نظام الهجرة في أوروبا، واعتبرت أن التدابير المقترحة، ومن بينها نقل اللاجئين الحاصلين على الموافقة جوا إلى الاتحاد الأوروبي، لا توفر حلولا فورية.

وقال وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا ميشائيل روت، للصحفيين في بروكسل اليوم، إنه ممتن للمساهمة الإيطالية البناءة، إلا أنه ذكر أنه لا يعتقد أنها ستسهم "بصورة فعالة" في إعادة الأمور إلى نصابها لأن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بالفعل من أجل نظام شامل منذ أشهر دون إحراز تقدم كبير.

كانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" نقلت أمس عن وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي القول إن لديه مقترحات لمقاربة جديدة للتعامل مع قضية الهجرة سيقوم بعرضها على اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم.

وقال ميلانيزي: "لا يمكن أن نظل نتعامل مع كل حالة على حده، ونبحث كل مرة عن حلول طارئة. إننا بحاجة إلى آلية مستقرة".

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واقترح أن يتم تمكين راغبي اللجوء في الدول التي تشهد صراعات في التقدم بطلبات خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على اللجوء من خلال "مكتب أوروبي في الدولة الأقرب إليهم التي تنعم بالسلام".

وأضاف أنه يتعين على الاتحاد لاحقا مساعدة المقبولين للجوء على الانتقال جوا، ليرحمهم من عناء التعامل مع مهربي المهاجرين وتكبد الرحلات الشاقة عبر البحر.

إلا أن روت قال إن ألمانيا تركز على التوصل إلى "آلية إنسانية فورية" قائمة على التضامن بين الدول الأوروبية الراغبة في استقبال المهاجرين على أساس كل حالة على حده.

وأشار روت إلى أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الخميس القادم لبحث الأمر.

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