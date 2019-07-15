كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميقاتي: السعودية ستمد يد العون للبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، الاثنين، بعد لقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن السعودية "ستمد يد العون للبنان".

وأضاف ميقاتي لتلفزيون "إل بي سي" اللبناني من الرياض، أن الملك سلمان "شدد على ضرورة المحافظة على لبنان. وأشار لخطوات سعودية قريبا نحو الدولة اللبنانية"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأكد ميقاتي أن "السعودية ستمد يد العون للبنان، ومجرد الزيارة اليوم ولقاء العاهل السعودي أعطانا زخما بأن المملكة يهمها لبنان بجميع أطيافه".

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وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد استقبل في جدة الاثنين، رؤساء وزراء لبنان السابقين، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، مؤكدا على أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال القاء "استعراض العلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره".

كما تم التأكيد على "أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي"، وبحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.



