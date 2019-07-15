كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة إيطاليا استأجرت مقر أحد مراكزها من المافيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدفع الشرطة الإيطالية الإيجار لأسرة مرتبطة بمافيا صقلية تملك مبنى يضم مقر الشرطة في بلدة فيتوريا.

وأكد متحدث باسم شرطة مكافحة الجرائم المالية "غوارديا دي فينانزا" اليوم الإثنين، التحفظ على المبنى الذي يضم مركز شرطة فيتوريا في إطار مداهمة لأصول عائلة لوكا المرتبطة بالمافيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" ووكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الشرطة كانت تدفع 105 آلاف يورو سنوياً (118 ألف دولار) لاستئجار جزء من العقار.

وقالت لا ريبوبليكا إن عائلة لوكا امتلكت 50% من المبنى في 2012، عندما كان مركز الشرطة موجوداً بالفعل لعدة سنوات.

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ونقلت الصحيفة عن قائد الشرطة الإقليمي سالفاتوري لا روزا قوله إنه في ذلك الوقت، لم تكن وزارة الداخلية على علم بصلات المالك الجديد بالمافيا.

وأُعلنت عملية "غوارديا دي فينانزا" ضد عائلة لوكا في 1 يوليو الجاري، لكن لم يتضح على الفور أنها تتعلق أيضاً بمركز شرطة فيتوريا.

وتواجه عائلة لوكا، المعروفة محلياً بتجارة السيارات وملكية مشاريع عقارية، تهم غسل الأموال نيابة عن عصابة المافيا "رينزيفيلو".

واحتجز الأخوان فرانشيسكو أنطونيو وسالفاتوري لوكا، إضافةً إلى روكو، نجل سالفاتوري، في انتظار للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع المافيا.