كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. المحتجون علي المناخ يعرقلون الطريق الرئيسي إلى العاصمة الويلزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام المتظاهرون المناخيون حاجزًا للطرق خارج قلعة كارديف اليوم الاثنين، مما أدى إلى سد طريق رئيسي في وسط العاصمة الويلزية.

وانقضوا على المدينة قبل الصباح للتنقل لآلاف العمال المتجهين إلى وظائفهم في كارديف.

كما قام أعضاء من جماعة العمل المسماة "Extinction Rebellion" بوضع قارب أخضر في منتصف الطريق، حيث حذرت شرطة جنوب ويلز الركاب في الصباح من توقع حدوث تأخير وتعطيل السفر، كما تعطلت خدمات الحافلات في المدينة بسبب النشاط، حذر مشغلي الحافلات أيضا من التأخير الشديد.

وفي بيان على موقعها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شرطة جنوب ويلز: "بدأت مجموعة الاحتجاج البيئي" Extinction Rebellion "اليوم الاثنين احتجاجًا في كارديف كجزء من حملة وطنية مدتها خمسة أيام ستشهد احتجاجات مماثلة في غلاسكو وبريستول ولندن ".

وقال " Extinction Rebellion " في المقابلات التي أجرتها وسائل الإعلام المحلية إن احتجاج كارديف كان يهدف إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى حكومة ويلز الويلزية لتسريع إجراءاتها بشكل كبير في معالجة أزمة المناخ والطوارئ البيئية.

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وقال أحد المتظاهرين الذي أعطى اسمه ليففي إنهم يريدون زيادة الوعي بقضايا المناخ.

كما أغلقت الشرطة قسمًا من شارع القلعة، أحد الطرق الرئيسية في المدينة، من مفترق الطرق مع شارع كوين إلى شارع ويستجيت، حيث أقامت عمليات تحويل.

وكانت " Extinction Rebellion " قد خصصت في وقت سابق كارديف كواحدة من خمسة مراكز لحملات التعطيل، إلى جانب اضطرابات لندن وليدز وبريستول ومدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وفي الوقت الحالي، تنظر محاكم الصلح في لندن في جلسات استماع دائمة تتعلق بأكثر من 1000 حالة اعتقال في احتجاجات مماثلة في العاصمة البريطانية.