كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية تتجه نحو تعليم الأطفال في المدارس حول خطر "الأخبار المزيفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الدولة البريطاني للتعليم داميان هيندس، مؤخرًا، عن خطط حكومية جديدة تهدف إلى تثقيف شباب البلاد حول أخطار "الأخبار المزيفة" والتضليل على الإنترنت، حسبما أفادت صحيفة "الإندبيندينت".

ووفقًا للصحيفة، من المتوقع أن تصبح المعلومات المتعلقة بـ"تحيز التأكيد" و"المخاطر عبر الإنترنت" جزءًا إلزاميًا من المناهج الدراسية، حيث تسعى الحكومة إلى تمكين الأطفال من "التعرف على" الأخبار المزيفة "والرد عليها بشكل أكثر فاعلية و التفريق بين التضليل والمعلومات المغلوطة".

وقالت وزارة التعليم، أيضًا، في بيان، إن انتشار الأخبار المزيفة يمكن أن "يدمر الثقة، ويضر بثقافة التعلم، ويستنزف الفضول".

وحذر "هيندس"، في كلمته التي ألقاها قبل قمة وسائل التواصل الاجتماعي والأضرار على الإنترنت التي كان من المتوقع أن يحضرها مع وزير الصحة مات هانكوك، من أن "سمعة المؤسسات والشركات، والديمقراطية الليبرالية نفسها، يمكن أن تتآكل بسرعة من خلال انتشار يُطلق عليه أخبار مزيفة، بحجة أنه في عصر الإنترنت، من المهم أن يكون الشباب أذكياء ولديهم دهاء على وسائل الإعلام".

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وأوضح: "لهذا السبب نقدم محتوى جديد للمدارس وهو مزيج من مناهج العلاقات والمواطنة والحوسبة. لن يتعلم الأطفال فقط ما هو المفسد أو دمية الجورب، أو كيف تحاول عناوين clickbait في محاولة لإغراءك. سيتعرفون على كيفية مساعدة ما يسمى تحيز التأكيد في نشر القصص ومناقشة سبب رغبة شخص ما في تغيير الحقيقة في المقام الأول".

وأشارت الصحيفة، أيضًا، إلى أن الحكومة تعتزم أيضًا جعل التعليم الصحي إلزاميًا ابتداءً من العام المقبل، بقصد جعل جميع الأطفال "يتعلمون عن أمان الإنترنت والأضرار إلى جانب أهمية الصحة العقلية".

ستفيد المبادرة الحكومية الجديدة أيضًا بتعليم العلاقات الإلزامية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية.