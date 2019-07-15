تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت الصين أبطأ نمو اقتصادي ربع سنوي لها، فيما لا يقل عن 27 عامًا، معززة المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول منخفضة 15 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 66.57 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي تسليم آب 24 سنتًا أو 0.4 % إلى 59.97 دولار للبرميل.



كان كلا الخامين سجل الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع بفعل تخفيضات في إنتاج النفط الأمريكي والتوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

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