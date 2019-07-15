في الوقت الذي تبين فيه لجنة الخدمات النيابية سعيها لكشف العديد من الملفات المتعلقة بالتعاقد بين وزارة النقل وما يعرف بشركة "تكسي بغداد" وانهاء الاتفاق المبرم في وقته المحدد، تؤكد الوزارة عدم نيتها لتجديد ذلك العقد خاصة مع بدء الاعمال لاعادة فتح الطريق.
من جانبها، نفت وزارة النقل جميع التصريحات التي يخرج بها المسؤولون بين الفينة والاخرى، مبينة وبشكل واضح وصريح بانه لا نية لها بتجديد التعاقد مع تلك الشركة، خاصة وان فتح المطار بات قريبا من الانطلاق باعمال رفع الكتل الكونكريتية وتجهيز الطريق.
ويأمل العراقيون قبل نهاية العام الحالي بان يعود طريق مطار بغداد كالسابق مفتوحا وبشكل انسيابي وصولا لصالات المطار الرئيسة الثلاث، بعد اغلاقه لاكثر من خمسة عشر عاما وسيطرة شركات خاصة على وسائل النقل وباسعار وصفها مواطنون بالباهظة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مساع لكشف الملفات المتعلقة بـ'تكسي بغداد' وإنهاء العقد بالفترة المحددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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