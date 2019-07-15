بالفيديو: مساع لكشف الملفات المتعلقة بـ'تكسي بغداد' وإنهاء العقد بالفترة المحددة

عقد يشوبه الكثير من الغموض، ذلك المبرم بين وزارة النقل وما يعرف بشركة "تكسي بغداد". تلك التي تسعى جهات عدة لتجديد التعاقد معها ومنع او تأخير فتح المطار بعد اصدار رئيس الوزراء بيانا يقضي بفتحه اسوة بالمنطقة الخضراء، بحسب برلمانيين.من جانبها، نفت وزارة النقل جميع التصريحات التي يخرج بها المسؤولون بين الفينة والاخرى، مبينة وبشكل واضح وصريح بانه لا نية لها بتجديد التعاقد مع تلك الشركة، خاصة وان فتح المطار بات قريبا من الانطلاق باعمال رفع الكتل الكونكريتية وتجهيز الطريق.

ويأمل العراقيون قبل نهاية العام الحالي بان يعود طريق مطار بغداد كالسابق مفتوحا وبشكل انسيابي وصولا لصالات المطار الرئيسة الثلاث، بعد اغلاقه لاكثر من خمسة عشر عاما وسيطرة شركات خاصة على وسائل النقل وباسعار وصفها مواطنون بالباهظة.



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