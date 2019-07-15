الثلاسيميا يهدد حياة موهبة كروية في العراق

امير احد الموهوبين في العراق ويعشق لعب كرة القدم، ويحلم بارتداء قميص المنتخب الوطني في المستقبل، لكن مرض الثلاسيميا يهدد هذا الحلم.

ويبلغ امير 10 سنوات فقط، ويسكن في محافظة السليمانية شمال العراق، يمارس لعبة كرة القدم في المدارس الكروية بالمحافظة، إذ اعجب به العديد من المدربين لموهبته الفذة.



ويعاني العشرات من العراقيين من مرض الثلاسيميا، فالعشرات منهم لا يستطيعون الحصول على العلاج اللازم لهم.

وهذا النقص في العلاج دفع عشرات الأهالي للاعتراض في وقفات احتجاجية في اوقات سابقة جنوبي العاصمة بغداد.

