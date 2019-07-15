الثلاسيميا يهدد حياة موهبة كروية في العراق

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2019-07-15 | 15:25
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يعاني الطفل العراقي امير اوات طارق، من مرض ثلاسيميا الدم، الذي بات يهدد حياته وموهبته الكروية.
ويبلغ امير 10 سنوات فقط، ويسكن في محافظة السليمانية شمال العراق، يمارس لعبة كرة القدم في المدارس الكروية بالمحافظة، إذ اعجب به العديد من المدربين لموهبته الفذة.
ويعاني العشرات من العراقيين من مرض الثلاسيميا، فالعشرات منهم لا يستطيعون الحصول على العلاج اللازم لهم.
وهذا النقص في العلاج دفع عشرات الأهالي للاعتراض في وقفات احتجاجية في اوقات سابقة جنوبي العاصمة بغداد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.